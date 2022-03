Trickdiebe kommen als Wasserwerker

Wieder ein Trickbetrug in Limburg: Als vermeintliche Wasserwerker verschaffen sich Diebe Zutritt zur Wohnung einer Frau in Limburg. Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Und wieder haben Trickdiebe zugeschlagen, dieses Mal als vermeintliche Wasserwerker. Gegen 9.15 Uhr, teilt die Polizei mit, habe es am Donnerstagmorgen, 17. März, an der Wohnungstür einer Dame in einem Mehrfamilienhaus in der Limburger Hubert-Hilf-Straße geklingelt.

Vor der Tür stand ein Mann, der vorgab, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein und aufgrund eines Wasserrohrbruchs etwas in der Wohnung überprüfen zu müssen. Die Frau ließ den vermeintlichen Wasserwerker in die Wohnung. Er lenkte die Bewohnerin anschließend geschickt durch mehrfaches Auf- und Abdrehen von Wasserhähnen und Bestätigen von Spülungen ab, sodass ein Komplize sich unbemerkt in die Wohnung schleichen und diese nach Wertsachen durchsuchen konnte. Erst als der falsche Wasserwerker das Haus bereits wieder verlassen hatte, stellte die Frau fest, dass diverse Wertgegenstände gestohlen worden waren. Sie beschrieb den Mann, der geklingelt hatte, als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,72 Meter groß. Er soll von kräftiger Statur gewesen sein, dunklere Haut sowie dunkles Haar gehabt haben. Getragen habe der Mann dunkle Jeans, eine Weste und eine dunkle Schirmkappe mit heller Aufschrift. Nach Angaben der Geschädigten sprach er akzentfrei Deutsch.