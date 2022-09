Trinkt Limburg bald seinen eigenen Wein?

Der Weinanbau in Limburg lässt sich bis in die Anfangsjahre der Stadt zurückverfolgen: Auf dem Hanggrundstück am Schloss ist die Anlage von sieben Terrassen vorgesehen, auf denen sich rund 240 Rebstöcke verteilen lassen. Archivfoto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Der ehemalige Schlossgarten von Limburg könnte bald einen Bürgerweinberg bekommen. Der Magistrat hat den Ideenentwurf für gut befunden und hat ihn an den Ortsbeirat weitergeleitet, der sich noch im September damit beschäftigt. Das teilt der Magistrat in einer Pressemitteilung mit.

Der Weinanbau in Limburg lasse sich bis in die Anfangsjahre der Stadt zurückverfolgen, habe also eine lange Tradition. Nun könnte sich ein neues Kapitel hinzufügen. "Wir sind auf einem guten Weg. Nicht nur wegen der Entscheidung des Magistrats, sondern vor allem auf deshalb, weil die Rahmenbedingungen stimmen: Es hat sich ein Förderverein gegründet, dessen Mitglieder mit anpacken wollen. Und wir erhalten eine spürbare finanzielle Förderung durch das Land Hessen", macht Bürgermeister Marius Hahn (SPD) deutlich.

Förderung durch

"Zukunft Innenstadt"

Wenn alles glatt läuft, könnten im Frühjahr 2024 die Rebstöcke auf dem Hanggrundstück unterhalb des Schlosses in Richtung Huttig gesetzt werden. Bis dann der erste Wein probiert werden kann, wird es allerdings noch etwas dauern.

Wie Eva Struhalla als Leiterin des Stadtentwicklungsamts mitteilt, stammt die Entwurfsplanung für den Bürgerweinberg von einem Büro aus Eltville. Auf dem Hanggrundstück ist demnach die Anlage von sieben Terrassen vorgesehen, auf denen sich rund 240 Rebstöcke verteilen lassen. "Die Anlage von Terrassen führt zwar zu höheren Investitionskosten als das Setzen der Weinstöcke in der steilen Hanglage, die spätere Betreuung der Weinstöcke durch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wird dadurch jedoch deutlich vereinfacht", verdeutlicht Eva Struhalla.

Die Kosten für die Anlage der vorgeschlagenen Terrassierung werden insgesamt auf rund 330.000 Euro geschätzt. Hinzu kommen Planungskosten und Bauüberwachung in Höhe von 63.000 Euro. Ein Teil der Bausumme und die Planungskosten bis zu einer maximalen Summe von 250.000 Euro können über das Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" bezuschusst werden.

Stimmt der Ortsbeirat der vorgelegten Planung zu und beauftragt den Magistrat, die weitere Planung voranzutreiben, kann in diesem Jahr die Ausführungsplanung fortgesetzt werden. Die bauliche Umsetzung wäre dann im kommenden Jahr an der Reihe. Die Anpflanzung der Weinreben muss im Frühjahr geschehen, was dann Anfang 2024 der Fall wäre.

Das Büro aus Eltville hat die Entwurfsplanung unter das Motto "SonnenWeinGarten" gestellt. Damit wird Bezug genommen auf die sonnige Süd-Ost-Ausrichtung des Hangs, die Wiederbelebung des Weinanbaus in der Limburger Kernstadt und nicht zuletzt der Eindruck als innerstädtischer Garten durch die begrenzte räumliche Struktur. Neben der Terrassierung und den Rebstöcken mit einer Wegeführung entlang der Höhenlinien gibt es weitere gestalterische und konstruktive Vorschläge zur Gestaltung des Hangs. So sollen Obstgehölzgruppen die Bepflanzung ergänzen, Blühstreifen zwischen den Reben den Naturcharakter verstärken und das Oberflächenwasser soll in einer Zisterne aufgefangen werden, wobei das Wasser zuvor in zwei Versickerungsgräben gesammelt wird.

Die Stadt wird das Projekt nicht allein stemmen, sondern hat den neu ins Leben gerufenen Verein Schlosswingert als Partner.