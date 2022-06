Trinkwasser schöpfen nahe am Dorf

Einheimische installieren die Tiefpumpe am 100 Meter tiefen Bohrloch. Foto: Klaus Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL-DEHRN/TOLOHA - Trotz der unverändert angespannten Weltlage berichtet der Verein "Toloha Partnership Deutschland" über viele positive Entwicklungen in seinem Projektgebiet in Tansania. Zudem kündigt er neue Vorhaben an.

"Die Maasai von Mbaro haben inzwischen Eigenmittel aufgebracht, um die defekten Pumpenschläuche für die Tiefpumpe im Bohrbrunnen zu ersetzen. Dank unserer ergänzenden Spende von 350 Euro konnten auch die baulichen Maßnahmen am Pumpenhaus fertiggestellt werden", sagt Vorsitzender Klaus Schäfer. Seit wenigen Tagen sei das System in Betrieb, sodass die Maasai ihr Trinkwasser wieder nahe ihres Dorfes schöpfen können. Es sei ein 5000 Liter fassender Wassertank installiert worden, der mithilfe der Tiefpumpe kontrolliert befüllt wird.

Die Anlage sei dem gewählten "Water Board" Mbaro überantwortet worden, nachdem die Verantwortlichen noch einmal ausgiebig in der Handhabung und Sicherstellung des Betriebes geschult worden seien. An der Außenwand des Pumpenhauses seien sechs Zapfsäulen installiert worden, an denen gleichzeitig Wasser entnommen werden kann. "Vor allem die Frauen sind sehr dankbar, denn das bedeutet eine Erleichterung ihres Lebens", freut sich der Vorsitzende.

Fotos Einheimische installieren die Tiefpumpe am 100 Meter tiefen Bohrloch. Foto: Klaus Schäfer Maasai-Frauen stehen Schlange, um ihre Wasserkanister zu befüllen. Foto: Klaus Schäfer In diesem Gebäude soll das Toloha-Training-Center entstehen. Foto: Klaus Schäfer 3

Eine Spende des Vereins "Voice of Kilimanjaro Kids" aus Neu-Anspach in Höhe von 10 000 Euro erlaube seiner Organisation die Fertigstellung des "Toloha Training Centers". Der Bau des Gebäudes sei ins Stocken geraten. Auch sei das Nutzungskonzept der Immobilie nicht ganz klar gewesen. Die Finanzierung sei bisher über die US-Partnerorganisation von "Toloha Partnership Deutschland" gelaufen. Nunmehr habe der Vorstand gemeinsam mit Daniel Makoko, ihr Partner von der US-Organisation, beschlossen, dass das Gebäude ein Trainings- und Ausbildungszentrum für Toloha werden soll. Insbesondere habe sich herauskristallisiert, dass die Farmer dringend Schulungen in moderner Landwirtschaft und zeitgemäßen Bewässerungsmethoden benötigten. "Außerdem sollen Strategien gegen die Elefantenplage entwickelt und ausprobiert werden", sagt Schäfer. Dazu soll ein Versuchsfeld erworben und angelegt werden, auf dem diverse Techniken ausprobiert werden könnten. Zudem werde das Gebäude für Frauenprojekte, wie die Nähgruppe und die Hygieneschulung, sowie für Gesundheitsschulungen zur Verfügung stehen, genauso wie für viele weitere Schulungen, etwa "Gründung und Betrieb von Kleingewerbe", Gesundheitskurse und allgemeine Versammlungen. Die stellvertretende Vorsitzende Tanja Schmitt-Kupcik wird vom 17. bis 20 Juni in Toloha sein und das Projekt einer Frauen-Nähgruppe starten. Mit dabei sein wird ihre Mutter. Der Verein wird das Projekt mit zwei Nähmaschinen beginnen, die in Tansania gekauft werden sollen. Stoffe und weitere notwendige Utensilien sollen ebenfalls vom Verein finanziert werden. Die genaue Zusammensetzung der Nähgruppe werde von Tanja Schmitt-Kupcik in Zusammenarbeit mit den Frauen und Schulmädchen bestimmt werden. Hauptziel des Projektes sei zunächst die Anleitung zur Eigenanfertigung von Hygienebinden für Mädchen und Frauen.

TOLOHA Toloha ist ein sehr entlegenes Dorf im Norden Tansanias, nahe der Grenze zu Kenia. Bis zur nächsten Asphaltstraße sind es über 30 Kilometer. Seit Sommer 2014 ist Toloha an das nationale Stromnetz angeschlossen, doch die meisten Bewohner können sich Elektrizität nicht leisten. Die Bevölkerung in der Toloha-Ebene lebt hauptsächlich von kleinbäuerlicher Landwirtschaft und Viehzucht. Die trockene Umgebung macht zu 100 Prozent abhängig von den Regenzeiten und der Verfügbarkeit von Wasser. Zum Dorf gehören zwei Grundschulen und ein kleiner Kindergarten. Die nächste ärztliche Versorgung ist in 15 Kilometer Entfernung zu erreichen. Diese Strecke muss in der Regel zu Fuß zurückgelegt werden. Verwaltungsmäßig gehört Toloha zum Distrikt Mwanga in der Region Kilimanjaro.

Nähgruppe wird

jetzt neu aufgebaut

"Dass wir dieses Projekt jetzt so kurzfristig starten können, freut uns sehr", sagt Schäfer.

Klaus Schäfer selbst ist Anfang Juni für vier Wochen nach Tansania gereist, als Berater im Auftrag des Senior Experten Service (SES) für eine Nichtregierungsorganisation (NGO) im Distrikt Karagwe in der Region Kagera. Da es bei dem Projekt um den Aufbau eines Trainingszentrums gehe, dürften sich einige Synergien für das Projekt in Toloha ergeben. Daniel Makoko wird wohl im Juli/August nach Tansania reisen und alle laufenden Projekte dort inspizieren. Dies soll den Erfolg aller Aktivitäten vor Ort sicherstellen.

Ein kleiner Wermutstropfen bei ihrer Vereinsarbeit sei das langsame Erodieren ihrer Mitgliedsbasis, betont Vorsitzender Schäfer. Dringend nötig seien neue Vereinsmitglieder, um die Arbeit auf Dauer fortsetzen zu können. Nicht zuletzt sichere jedes Mitglied durch seinen Beitrag eine kleine Dauerspende.