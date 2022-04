Trio "Choro Café" verbreitet gute Laune in Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Glücklich dreinschauende Menschen, wippende Köpfe und Füße. Für lateinamerikanisches Flair hat das Trio "Choro Café" in der Reihe "Kammerton" der Kreismusikschule Oberlahn gesorgt und dabei das draußen tobende Aprilwetter vergessen lassen.

Fein aufeinander abgestimmt spielten Kuno Wagner (Gitarre), Gerd Hartmann (Kontrabass) und Jennifer Möbus (Querflöte, Klavier) brasilianische Musik. Munter und beschwingt klangen die meist fröhlichen brasilianischen Weisen - manche Stücke durchaus mit einem Wiedererkennungseffekt.

Im Vordergrund stand dabei immer Jennifer Möbus mit virtuosen Läufen auf ihrer Querflöte. So manches Mal konnte der Eindruck entstehen, dass da kleine Vögelein tirilierend Frühlingsgefühle zum Besten geben.

Fotos 3

Dezentes Spiel von Kontrabass und Gitarre

Kuno Wagner und Gerd Hartmann agierten dezent zurückhaltend, aber nicht weniger gekonnt, zum fröhlichen Klang der Flöte. Nicht nur schnelle Stücke hatte das Trio im Programm. Dazu gehörte auch schon mal ein langsamer Walzer. Zum "Ausruhen" - wie Kuno Wagner ankündigte - setzte sich Jennifer Möbus für ein Stück an den Flügel und zeigte, dass ihre Fingertechnik an diesem Instrument nicht weniger virtuos ist als ihr Flötenspiel. Das begeisterte Publikum entließ die Musiker nicht ohne Zugaben.

Martin Krähe, Leiter der Musikschule, hatte zuvor einen Rückblick über die Konzertreihe gegeben. Seit 2005 erfreuen Musiker das Weilburger Publikum, ursprünglich im Raum Nassau im Alten Rathaus, nun coronabedingt im Komödienbau. "Schwerpunkte liegen bei 'Kammerton' auf Gesang, Kammermusik und Gitarre", erklärte Martin Krähe. Insbesondere Ensembles mit Gitarre hätten dabei oft lateinamerikanische Musik gespielt. Das Ensemble "Choro Café" gestaltete das mittlerweile 85. Konzert der Reihe.

Im Mai folgt ein Klavierabend

Am Freitag, 13. Mai, folgt ein Klavierabend mit der Pianistin Friederike Richter als Sonderkonzert. Ein weiteres Sonderkonzert gibt es am Sonntag, 15. Mai, mit den Preisträgern des am Vortag ausgetragenen Klavierwettbewerbes.