Trotz Dürre fällt Getreideernte in Limburg-Weilburg gut aus

Wenn es genügend regnet, gedeiht auf den Äckern der Region Getreide und vieles mehr: Friedemann Weil aus Weilmünster drischt Lupinen für den Rathsbacher Hof bei Ernsthausen. Die Bohnen werden später geröstet und ergeben aufgebrüht ein kaffeeähnliches Getränk. Foto: Jürgen Vetter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Starke Trockenheit macht auch den heimischen Landwirten zu schaffen. Trotzdem ist die Ölfrucht- und Getreideernte in Limburg-Weilburg zu großen Teilen noch gut ausgefallen. Problematisch wird es jetzt beim Grünfutter, teilweise sogar bei Kartoffeln. Beim Erntegespräch auf dem Berghof bei Ahlbach hat der Kreisbauernverband eine erste Bilanz gezogen und über die Lage der Landwirte informiert.

Lesen Sie auch: Fünf Jahre Rosenhang-Museum: Sonderschau mit "Frauen-Power"

"Es tut sich etwas beim Klima, das merke ja jetzt jeder", sagte Marco Hepp. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Limburg-Weilburg betonte: "Der Klimawandel ist nicht mehr wegzudiskutieren." Hepp moderierte am Freitagnachmittag das Erntegespräch auf dem Berghof bei Ahlbach, wo die heimischen Landwirte eine erste Erntebilanz für dieses Jahr zogen.

Frühe Kulturen bekommen deutlich mehr Wasser ab

Geschäftsführer Jonas Bachmann referierte die bereits vorliegenden Zahlen der Ölfrucht- und Getreideernte, ging auf die lang anhaltende Dürre ein und kommentierte: "Für dieses Jahr, für die Hitze mit ihren Auswirkungen, kann man sagen: Da sind wir hier nochmal gut weggekommen." Grundsätzlich hätten die Pflanzen gute bis überdurchschnittliche Erträge gebracht, die sehr früh schon ausgesät wurden. Sie hätten im Winter und frühen Frühjahr noch von ausreichend Feuchtigkeit profitieren können, doch danach sei es immer trockener geworden.

Marco Hepp (stehend) moderiert als Vorsitzender das Erntegespräch des Kreisbauernverbands Limburg-Weilburg, links und rechts seine Stellvertreter Jürgen Engel und Manfred Lommel, am Notebook (Bildmitte) Geschäftsführer Jonas Bachmann. (Foto: Jürgen Vetter)

"Der Klimawandel ist nicht mehr wegzudiskutieren." Marco Hepp, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Limburg-Weilburg

So hätten viele Bauern vor allem beim Winterweizen gute Erntegebnisse einfahren können. Diese Getreideart ist mit fast 5600 Hektar Anbaufläche die wichtigste für die Landwirte in Limburg-Weilburg. Danach folgen Sommergerste (1950 Hektar), Wintergerste (1315 Hektar) und Triticale (690 Hektar), eine Mischsorte aus Weizen und Roggen.

Bachmann strich heraus, dass es in diesem Jahr je nach Bodenbeschaffenheit besonders große Schwankungen beim Ernteergebnis gegeben habe. Auf Böden mit größerer Fähigkeit zur Wasserspeicherung hätten Getreide und Raps gut gedeihen können. Dort, wo dies nicht der Fall war, hätten die Bauern nur deutlich weniger ernten können. Beispielsweise lag bei der Weizenernte die Ertragsspanne diesmal zwischen 6,4 und zehn Tonnen pro Hektar.

Heimische Bauern können Versorgung sicherer machen

Verantwortlich dafür ist die ungewöhnlich lange Trockenheit. Bereits der März habe in Hessen mit 240 Sonnenstunden einen Allzeitrekord aufgestellt. Im gesamten Sommer seien im hessenweiten Durchschnitt bisher nur knapp 25 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Im langjährigen Durchschnitt läge dieser Wert bei 73 Litern. Angesichts dieser Dürre werde es nun zunehmend schwieriger für alle weiteren Pflanzen. Viehhalter, die auf Grünfutter angewiesen sind, hätten im Frühjahr noch einen guten ersten Schnitt von den Wiesen einbringen können. Danach sei es steil bergab gegangen. Momentan wachse kein Gras mehr nach.

Selbst die robuste Kartoffel bekomme erste Probleme mit Trockenheit und den hohen Temperaturen bis 39 Grad. Erste Hitzeschäden würden sich zeigen. Auch bei den Zuckerrüben können man momentan noch nicht sagen, wie angesichts der Trockenheit die Ernte ausfallen wird, erläuterte der Geschäftsführer und sagte: "Unterm Strich brauchen alle Pflanzen Wasser."

Märkte, Preise und Warenströme im Umbruch

Marco Hepp ging danach auf die aktuelle Situation ein, in der sich die landwirtschaftlichen Betriebe befinden. Der Krieg in der Ukraine, aber auch die Pandemie hätten dazu geführt, dass sich Märkte, Preise und Warenströme im Umbruch befänden. Wichtig sei es nun, bei Lebensmitteln und Energie eine möglichst große Versorgungssicherheit in Deutschland zu schaffen. Die heimischen Landwirte könnten dazu beitragen.

Der Vorsitzende ging auch auf die Folgen des Klimawandels ein und hob hervor, dass die Landwirte bei der Bewältigung der Probleme ihren Beitrag leisten wollten. So beschäftige man sich beispielsweise damit, wie durch stärkere Humusbildung die Einlagerung des Klimagases Kohlendioxid in den Ackerboden vergrößert werden kann.

Marco Hepp sprach weitere Themen an, die den Landwirten im Kreis Limburg-Weilburg momentan auf der Seele liegen, allen voran der Flächenverbrauch, der durch geplante Freiflächen-Photovoltaikanlagen weiter zunehme.

Lesen Sie auch: Maria Daub feiert in Limburg 109. Geburtstag