Trotz Krise eine Firma gründen! Dazu will der Gründertag in Limburg Mut machen

LIMBURG - In Krisenzeiten eine Firma gründen? Kann man das riskieren? Mögliche Antworten auf diese Fragen will der 25. Gründertag geben, der am Donnerstag, 14. Juli, ab 19 Uhr in der IHK in Limburg (Walderdorffstraße 7) stattfindet. Die Besucher können dort Vorträge hören und sich von Experten beraten lassen. Vor Ort sind auch Menschen, die trotz der schwierigen Zeiten erfolgreich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben.

Ausgerichtet wird der Gründertag von der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg, IHK Limburg, Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez und der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar.

Erfolgreiche Gründer

stellen sich vor

Einer der erfolgreichen Gründer in schwierigen Zeiten ist der Limburger Unternehmer Nils Roeder. Er brachte 2021 mit seiner "leancodes GmbH" eine digitale Projektmanagementplattform auf den Markt. Sein Unternehmen hilft Generalunternehmern, Planungsbüros und Bauleitungen dabei, den Überblick über die Vielzahl ihrer Projekte, Gewerke und zu koordinierenden Handwerkern zu behalten. Roeder beschäftigt inzwischen sechs Mitarbeiter, die dezentral in ganz Deutschland leben und digital vernetzt arbeiten.

Ein anderer erfolgreicher Gründer, der auf dem Gründertag seine Erfahrungen weitergeben kann, ist Garry Lang aus dem Dornburger Ortsteil Wilsenroth. Der Handwerksmeister hat sich im Oktober 2020 selbstständig gemacht. Er bietet alle Leistungen rund um die Themen Gas-, Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallationen an: "Die Auftragsbücher quellen über", sagt er. Bis zu seiner Firmengründung habe er über die Jahre schon einen großen Werkzeugpark angekauft, sodass er mitten in der Pandemie ohne finanzielles Risiko gründen konnte. Seine junge Firma hat es sogar überstanden, dass ihn im September 2021 ein unverschuldeter Motorradunfall für zwei Monate außer Gefecht gesetzt hat.

Die Teilnahme am Gründertag in Limburg ist kostenlos.