Tuner und Poser: Kontrollen am Karfreitag

Kontrolle: Die Polizei im Landkreis Limburg-Weilburg wird am Karfreitag vor allem die Raser und Tuner im Blick haben. Symbolfoto: Joachim Sobek

LIMBURG - Am Karfreitag, 15. April, wird sich das Polizeipräsidium Westhessen mit einer Vielzahl von Kontrollmaßnahmen an dem landesweiten Aktionstag gegen Raser, Poser und illegale Tuner beteiligen. Hierbei werde die Polizei, teilte das Polizeipräsidium mit, durch verschiedene Maßnahmen und Kontrollen rund um das Thema Verkehrssicherheit präsent sein. Ziel sei es unter anderem, der Szene aus Rasern, Posern und Tunern auf die Finger zu schauen und Verstöße zu ahnden. Überprüft werden, ob bei den Fahrzeugen unerlaubte Umbauten von Motoren oder Karosserien gemacht wurden. Weiterhin liege der Fokus auf dem Feststellen und Ahnden von Geschwindigkeitsverstößen. Bei Verkehrskontrollen wird natürlich auch das Vorliegen sämtlicher notwendiger Papiere inklusive der ordnungsgemäßen Eintragung etwaiger Umbauten kontrolliert. Illegale Autorennen hat die Polizei ebenfalls im Visier. Und: Neben offensiven Verkehrskontrollen durch uniformierte Beamte werden auch zivile Kräfte am Aktionstag mitwirken.