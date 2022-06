TV Villmar zieht Bilanz und blickt nach vorn

Die geehrten langjährigen Mitglieder des TV Villmar (v.l.): Vincent Schmidt (25 Jahre), Judith Behr (50), Hendrik Schütz (25), Wolfgang Friedrich (70), Heinz Kessler (75), Else Sittel (65), Adam Flach (75) und Gisela Urban (50 Jahre) Foto: TV Villmar

VILLMAR - Der Turnverein Villmar hat sich erstmals wieder zur Jahreshauptversammlung am regulären Termin und quasi ohne Corona-Einschränkungen getroffen.

Die Pandemie prägte jedoch das zu berichtende Geschäftsjahr 2021, etwa mit einem ruhenden Sportbetrieb bis zum Juni, aus dem es deshalb mit Bezug auf Veranstaltungen und sportliche Leistungen nur wenig zu berichten gab.

Die Zeit wurde jedoch genutzt, um anstehende Sanierungsmaßnahmen in Angriff zu nehmen. Nach den Kanalbauarbeiten war unter anderem die Sanierung der Außenfassade vor dem Heizungs- und Lagerraum nötig. Bei der Gelegenheit wurde auch der Eingangsbereich neu verputzt und ein digitaler Schaukasten eingerichtet.

Zudem wurde die Sanierung des Turnplatzes in Angriff genommen. Hier wurde eine 25-Meter-Anlaufbahn zum Weitsprung aus Tartan gegossen und eine neue Abdeckung für das Beachvolleyballfeld bestellt.

Für die Kinder wurde während des ruhenden Turnbetriebes 2021 von einigen Übungsleiterinnen eine Osteraktion ins Leben gerufen, die sehr gut angenommen wurde. Entdeckt werden konnten auf dem Außengelände Osterbausätze, aus deren Samen im Sommer etwa eine prämierte Sonnenblume mit stattlichen 3,30 Metern Höhe empor wuchs. Im November konnte dann auch endlich die beliebte Kinderwanderungen mit 63 Teilnehmern nachgeholt werden.

Im sportlichen Bereich wurde neben Trainerwechseln auch das Angebot des TV Villmar erweitert, nachdem der Sportbetrieb wieder anlief. Unter neuer Leitung läuft zum Beispiel die "Bodyforming"-Gruppe. Zudem wurde eine E-Bike Gruppe für gemeinsame Fahrten und eine Turngruppe ,,Geräteturnen" für Mädchen von sechs bis zehn Jahren ins Leben gerufen.

Stefan Oberdörfer

ist Vizekreismeister

Beim Kila-Cup "at home" haben die TV-Vorwärts-Kila-Kids U12 bei der Zehnkampf-Teamwertung den zweiten Platz belegt. Beim 28. Villmarer Dorflauf am 27. November war der TV mit 19 Kindern und einem Erwachsenen am Start.

Hervorzuheben ist die Leistung von Stefan Oberdörfer, der mit 37,25 Minuten die 10 Kilometer absolvierte und den Vizekreismeistertitel in seiner Altersklasse M45 belegte. Zudem errang er schon im Juni in Frankfurt beim 31. Lauf am Riedstadion den ersten Platz beim 10-Kilometerlauf. Ein besonders Jubiläum feierte 2020 Carmen Flach, die inzwischen auf 50 Wettkampfjahre zurückblicken kann. In dieser Zeit wurde sie unter anderem Deutsche Meisterin im Hammerwurf und Fünfkampf, außerdem gewann sie 83 hessische Meistertitel.

Den erfolgreichen Sportlern wurden im Rahmen der Versammlung Präsente für Ihre Erfolge überreicht. Zudem wurden Vereinsmitglieder für Ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang Winfried Falk, Adam Flach, Heinz Kessler und Richard Müller, die dem Verein schon seit 75 Jahren die Treue halten.

Bei den Vorstandswahlen wurde Ludger Müller als zweiter Vorsitzender bestätigt. Auch Ann-Kathrin Höhler und Sandra Griebler wurden in ihren Ämtern als Geschäfts- und Schriftführerin bestätigt. Der erste Vorsitzende Michael Rosam bedanke sich bei den gewählten für die geleistete Arbeit und die Bereitschaft, diese auch künftig fortzuführen.

2022 stehen auch wieder mehr Termine im Kalender. So findet am Sonntag, 10. Juli, der Gauwandertag statt, der dieses Jahr vom Turnverein in Villmar ausgerichtet wird. Außerdem kann nach aktuellem Stand vom 21. bis 27. August wieder das beliebte Zeltlager "Spatzenburg" stattfinden.

In seinen Abschlussworten betonte Rosam, dass der TV Villmar trotz der schwierigen Jahre immer noch gut da stehe. Jetzt sei es das Ziel, den Turnbetrieb und das Vereinsleben wieder auf Vor-Corona Niveau zu bringen und durch ein attraktives Vereinsangebot neue Mitglieder und Übungsleiter zu werben.