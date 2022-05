Überlebende und Angehörige berichten über Hadamar

Aus seinem Werk "Hadamar von innen" liest Christoph Schneider. Heute sind Teile der damaligen Tötungsanstalt Hadamar eine Gedenkstätte. Archivfoto: Jürgen Vetter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - Eine Lesung mit dem Autor und eine anschließende Diskussion gibt es am Donnerstag, 12. Mai, in Hadamar. Unter dem Titel "Hadamar von innen" hat der Frankfurter Kulturwissenschaftler und Publizist Christoph Schneider eine Publikation zum Leben und Erleben von Angehörigen und Überlebenden der Tötungsanstalt Hadamar aus Originaldokumenten der 1940er-Jahre zusammengestellt. Die Briefe, Eingaben und Wortmeldungen aus der Feder der Betroffenen eröffnen eine neue, bis dato unbekannte Perspektive auf jene Menschen, die als Anstaltsinsassen am Ort der NS-Massenverbrechen zu Zeugen der Mordtaten wurden.

Die Veranstaltung wird unterstützt von "Gegen Vergessen - Für Demokratie", den Geschichtsfreunden Hadamar und der Initiative Stolpersteine Hadamar.

Die Buchvorstellung und Lesung findet am Donnerstag, 12. Mai, ab 19 Uhr im Rathaus-Café, Untermarkt 7, Hadamar statt.