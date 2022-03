Ukraine: Weilmünsterer helfen Kriegsopfern vor Ort

Der zweite Konvoi startet am Donnerstag, 10. März, von Weilrod aus, für den noch Spenden angenommen werden. Wer spenden möchte, ist am Dienstag, 8. März, von 16 bis 18 Uhr an der Erbismühle in Weilrod willkommen.

Weitere Infos bei Marion Wiegand, Telefon 0 60 83-91 06 55.