Ukrainer lernen in Weinbach neue Wege gehen

Sie arbeiten an der Zukunft der ukrainischen Kinder: Bei den Wandervögeln in Klein-Weinbach machen sich junge Menschen aus der Ukraine bereit, mit Kindern aus ihrer Heimat als Pfadfinder zu arbeiten.

WEINBACH - Es sind vor allem junge Erwachsene auf dem Gelände der Wandervögel in Klein-Weinbach: Ukrainische Pfadfinder, die in den vergangenen Monaten als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Sie wollen und werden nun für ukrainische Kinder und Jugendliche hier in Deutschland Pfadfindergruppen aufbauen. Sie arbeiten an der Zukunft der ukrainischen Kinder. Und an ihrer Eigenen. Die Wandervögel haben dafür ihr Haus und Gelände kostenfrei zur Verfügung gestellt.

In Folge des Kriegsausbruchs im Februar 2022 sind viele ukrainische Mütter mit ihren Kindern nach Deutschland gekommen. Viele Hundert davon nach Frankfurt und Südhessen. Unter den Flüchtlingen waren auch einige ukrainische Pfadfinder (Plast).

Zeit nach der

Schule nutzen

Insbesondere für die Kinder und Jugendlichen, die durch die Flucht aus ihrer Umgebung und ihrer gewohnten Freizeitgestaltung gerissen wurden, sollten möglichst schnell Auffangmöglichkeiten geschaffen werden. Es geht darum, die Zeit außerhalb der Schule, die Nachmittage, Wochenenden und Schulferien attraktiv zu nutzen.

Neben den Angeboten hiesiger Sportvereine, Hilfsorganisationen und Jugendgruppen wollten auch die Ukrainer selbst dabei nicht tatenlos bleiben und haben Ende April die Rhein-Main-Hessische Ortsgruppe der ukrainischen Pfadfinder gegründet.

Ukrainische Kinder und Jugendliche sollen in diesen Gruppen nicht nur ein wenig Heimatgefühl erfahren, sondern auch die vielfältige Erlebniswelt der Pfadfinder kennenlernen. Ganz praktisch bedeutet das viel Miteinander, vor allem in der Natur und noch dazu recht günstig.

Innerhalb kurzer Zeit haben sich so viele ukrainische Kinder gemeldet, dass parallel gleich mehrere Jugendgruppen neu aufgebaut und daher auch Jugendleiter geschult werden müssen. Eines der Mitglieder der neuen Gruppe der ukrainischen Pfadfinder ist Danylo. Er ist inzwischen Student der Biochemie, ist im Taunus aufgewachsen und schon seit Kindertagen in einer Jugendgruppe des Weinbacher Wandervogels aktiv.

Einige kommen

aus Mariupol

So war es naheliegend, das Weinbacher Gelände und einzelne Ältere der Wandervögel für die geplante Gruppenleiterschulung der ukrainischen Pfadfinder einzubeziehen. Für die Wandervögel war es eine Selbstverständlichkeit, dass der Aufenthalt für die Ukrainer dabei kostenfrei sein sollte.

Jetzt war es dann so weit. Nicht nur aus dem Rhein-Main-Gebiet, sondern aus ganz Deutschland und sogar aus Großbritannien und Zypern reisten junge ukrainische Erwachsene, Pfadfinder und solche, die es erst werden wollten, zum Teil mit ihren Kindern nach Klein-Weinbach. Einige von ihnen haben bis vor Kurzem noch in Mariupol oder anderen Städten der Ostukraine gelebt, den Krieg real erlebt und zum Teil Angehörige verloren.

Das Programm war sehr intensiv. Etwa 40 Stunden Schulung zu verschiedensten Themengebieten wie Recht oder Gruppenpraxis, alles in dreieinhalb Tagen zu absolvieren. Nach diesem sehr gelungenen Auftakt hoffen nun beide Seiten auf eine gute Kooperation und lange Freundschaft zwischen den beiden Organisationen. Schon für den Sommer sind weitere gemeinsame Aktionen geplant, inklusive Kanutour auf der Lahn.