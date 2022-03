Ukrainische Kinder kommen ins Nassauer Land

"Die Hilfsbereitschaft ist unglaublich": Der früher als "Ikke Hüftgold" bekannte Matthias Distel (2.v.r.) besucht am Samstag die Helfer an der Schule im Emsbachtal. Foto: Summerfield Kids Foundation

LIMBURG-WEILBURG - Die Ukrainehilfe in der Region rollt: Am Montag sollen zwei Busse und drei Kleintransporter nach einer 1150 Kilometer weiten Fahrt ein Auffanglager in der Nähe von Rzeczow im Südosten Polens erreichen.

Das Ziel der von Matthias Distel organisierten und von der Max-Stillger-Stiftung sowie Marcel Kremer unterstützten Aktion: die ersten 100 von insgesamt mindestens 500 geflüchteten ukrainischen Kindern mit ihren Müttern ins Nassauer Land zu holen und sie vorübergehend hier unterzubringen.

Sammlung in Niederbrechen

In den Fahrzeugen befinden sich Proviant, Hygieneartikel, Decken und eine erste Notversorgung. Die Sachen sind am Wochenende im heimischen Raum gesammelt worden, unter anderem an der Schule im Emsbachtal in Niederbrechen. Am Dienstag soll der Konvoi wieder in der Heimat sein.

"Die Hilfsbereitschaft ist unglaublich", sagt Matthias Distel, den die meisten im Landkreis unter seinem früheren Künstlernamen "Ikke Hüftgold" kennen. "Wir haben in zwei Tagen Zusagen für 800 Unterkünfte bekommen", berichtete er.

Der 45-Jährige berief eine Krisensitzung ein und telefonierte mit dem Limburger Geschäftsmann Max Stillger, an dessen Stiftung Distels "Summerfield Kids Foundation" angedockt ist. Die beiden Macher waren sich sofort einig und beschlossen, kurzfristig mindestens 50 000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Distel schmiss die Werbemaschine an, in kurzer Zeit standen Botschaft und Appell auf blau-gelbem Untergrund im Netz: "Wir bringen 500 Kinder mit ihren Müttern nach Deutschland und sorgen für die sichere Unterbringung in Familien. Hast Du ein großes Herz und Platz?"

In seinem Aufruf kündigte Distel an, die Geflüchteten von Limburg und Heiligenroth aus in eine sichere Obhut zu geben.

"Das Echo war gewaltig", so Distel. Mehrere Busunternehmer und Spediteure boten kostenlos Fahrzeuge an, Privatleute Wohnungen und Hilfsgüter, Unternehmer versprachen, Hotelzimmer zu mieten, viele wollten Geld spenden. "Das hat ganz schnell eine unfassbare Dynamik entwickelt", erzählt der Initiator, der im vergangenen Sommer seine Kinderstiftung gegründet hat. Am Samstag schaute er mit Freude an der Schule im Emsbachtal in Niederbrechen vorbei, wo viele Menschen dringend benötigte Utensilien abgaben. Im E-Mail-Ordner gingen pausenlos neue Nachrichten ein, die Telefone klingelten ununterbrochen.

Dolmetscher sind schon engagiert

"Wir müssen erst einmal sehen, wie das läuft und ob die wahrscheinlich verstörten und ängstlichen Menschen überhaupt mit uns wollen", erläutert Distel. Deshalb hat er Informationsmaterial in ukrainischer Sprache erstellen lassen und Dolmetscherinnen engagiert. Kinder stehen im Fokus. Sie sollen selbstverständlich bei ihren Müttern bleiben. "Und die Oma werden wir bestimmt nicht da lassen", sagt der Familienvater.

Matthias Distel und Max Stillger versprechen, dass alle Spenden zu 100 Prozent für die Unterbringung und Versorgung der betroffenen Ukrainer verwendet werden. "Die Verwaltungskosten übernehmen wir persönlich", sagen die beiden Unternehmer.