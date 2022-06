Unbekannte legen Brände in Brechen

Die Feuerwehr musste mehrere Brände in der Gemeinde Brechen löschen. Symbolfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

BRECHEN - In Brechen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Brände gelegt worden.

Unbekannte entzündeten zunächst gegen 1 Uhr am Bahnhof Oberbrechen, direkt an der Frankfurter Straße, einen Radlader. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die durch einen Passanten verständigt worden war, stand die Arbeitsmaschine bereits in Flammen. Das Feuer konnte gelöscht werden; der Radlader wurde komplett zerstört. Der Tatort wurde von der Polizei aufgenommen.

Wenig später brannte es auch am Bahnhof Niederbrechen. Gegen 2.20 Uhr verständigte ein Passant die Feuerwehr, da er einen Mann beobachtet hatte, der eine Glasflasche auf dem Boden zerschlagen hatte. Dann bemerkte der Passant drei brennende Mülleimer, verteilt auf dem Bahnhofsgelände. Die Feuerwehr löschte die Mülleimer ab und verhinderte weitere Beschädigungen.

Der entstandene Schaden wird auf über 35 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.