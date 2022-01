Unbekannte stehlen Angelausrüstung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MERENBERG-ALLENDORF - Die Polizei teilt mit, dass am Samstag, 8. Januar, gegen 15 Uhr in Allendorf, Am Dobergsbach, Angelzubehör aus einem Transporter gestohlen worden ist. Der Transporter habe an dem Angelteich unverschlossen gestanden. Den Wert der Angelausrüstung schätzen die Beamten auf etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg in Verbindung zu setzen: Telefon 0 64 71-9 38 60.