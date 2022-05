Unbekannte stehlen in Merenberg Wohnwagen von Firmengelände

Unbekannte haben in Merenberg drei neuwertige Wohnwagen von einem Firmengelände gestohlen. Symbolfoto: Symbolbild Polizei

MERENBERG - Gut 450 000 Euro beträgt die Schadenssumme: Drei hochwertige Wohnwagen sind in Merenberg gestohlen worden. Wie die Unbekannten ihre nicht gerade handliche Beute abtransportiert haben, das sei derzeit unbekannt, teilt die Polizei mit.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 9. auf den 10. Mai, seinen zwischen 1.35 und 2.35 Uhr unbekannte Täter in das komplett umzäunte Betriebsgelände in der Merenberger Boschstraße eingedrungen. Dort hätten sie dann drei neuwertige Wohnwagen der Marke "Airstream" sowie die Kennzeichen anderer Wohnwagen und eines Autos gestohlen.

Wie der Abtransport der Camper lief, ist unbekannt

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und bittet unter Telefon 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.

Die Polizei fragt mögliche Zeugen des Diebstahls: "Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen in Merenberg gemacht oder gar die auffälligen Wohnwagen gesehen?"