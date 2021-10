Jetzt teilen:

LIMBURG - In Limburg ist es an der Lahnkampfbahn zu einem Raubüberfall gekommen, teilt die Polizei mit. Als Tatzeit geben die Beamten Samstag gegen 22.35 Uhr an. Demnach sei einer 60-jährige Frau aus Limburg, die im Bereich der Lahnkampfbahn spazieren ging, ihre Umhängetasche entrissen worden. Dabei stürzte die Frau zu Boden. In der Tasche befanden sich Ausweispapiere und eine geringe Menge Bargeld. Die beiden Täter seien nach der Tat in unbekannte Richtung geflüchtet.