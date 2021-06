Unbekannte wollen Kuh stehlen

In einem möglichen Kuhdiebstahl ermittelt die Polizei in Langendernbach. Foto: Friso Gentsch/dpa

DORNBURG-LANGENDERNBACH - Am Donnerstagabend sollen unbekannte Täter versucht haben, in Langendernbach eine Kuh von einer Weide zu stehlen.

Ein 65-jähriger Landwirt aus Langendernbach verständigte am Freitag die Polizei, da er gegen 22 Uhr am Donnerstagabend bemerkt hatte, dass die Kühe auf der Weide ungewöhnlich unruhig waren. Bei der Begehung des Feldweges an der Weide war dem 65-Jährigen ein dunkles Fahrzeug aufgefallen, dass über den Feldweg davonfuhr. Das Fahrzeug war augenscheinlich mit zwei Personen besetzt. Am Freitagmorgen stellte der Landwirt dann fest, dass der Weidezaun an dem Feldweg glatt durchtrennt worden war und einer Mutterkuh Stricke um die Hörner geknotet worden waren.

Es besteht nun der Verdacht, dass die Kuh gestohlen werden sollte.

Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.