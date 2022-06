Unbekannte zünden Radlader in Oberbrechen an

Die Feuerwehr aus Oberbrechen hat den komplett in Flammen stehenden Radlader gelöscht und die austretenden Betriebsstoffe aufgenommen. Symbolfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

BRECHEN-OBERBRECHEN - Laut Polizeiangaben haben unbekannte Täter an einer Baustelle am Bahnhof, Frankfurter Straße, in Oberbrechen einen Radlader angezündet und erheblich beschädigt. Die Tat ereignete sich am Samstag, 4. Juni, gegen 1.05 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, sei der Radlader, Marke: Hitachi, auf dem Parkplatz am Bahnhof in Oberbrechen abgestellt gewesen. Ein Verkehrsteilnehmer, der auf der angrenzenden Bundesstraße fuhr, bemerkte den brennenden Radlader und verständigte die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr aus Oberbrechen hat den komplett in Flammen stehenden Radlader gelöscht und die austretenden Betriebsstoffe aufgenommen. Die unbekannten Täter entfernten sich vom Tatort. Den Schaden schätzt die Polizei auf 35 000 Euro.