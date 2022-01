Unbekannter flüchtet von Unfallstelle

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-DIETKIRCHEN - In der Senefelder Straße in Dietkrichen ist es am Samstag, 8. Januar, zwischen 7.45 und 14.20 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Das teilt die Polizei mit. Dabei habe ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Ford Kuga beschädigt, welcher auf einem Parkplatz abgestellt war. Die Fahrertür sei eingedellt worden. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei mit 1000 Euro. Danach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.