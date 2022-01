Unbekannter überfällt Tankstelle in Bad Camberg

Der Täter bedrohte den Tankstellenkassierer mit einer Schusswaffe. Symbolbild: Daniel Karmann/dpa

Am Montagabend hat ein noch unbekannter Täter mit einer Schusswaffe eine Tankstelle in Bad Camberg überfallen. Anschließend floh er mit der Beute.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Täter um 20.38 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Dabei hielt er eine Pistole in der Hand. Mit der Waffe bedrohte er gezielt den Kassierer und forderte Geld. Nachdem der Kassierer dem Täter Bargeld aus der Kasse gegeben hatte, flüchtete der Unbekannte aus dem Verkaufsraum in Richtung Bahnhof.

Laut Zeugenbeschreibung ist der Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er trug bei der Tatausführung eine schwarze, längere Jacke, eine schwarze Trainingshose, weiße Turnschuhe, schwarze Handschuhe, eine schwarze Wollmütze mit einem quadratischen Emblem und eine helle FFP2-Maske.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0. Wer kennt den Täter oder hat ihn vor oder nach der Tat gesehen? Sind verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle oder dem Bahnhof aufgefallen?