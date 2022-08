Unbekannter zündelt am Gleis

Jetzt teilen:

LIMBURG-ESCHHOFEN - Am Samstagabend hat ein Unbekannter im Bereich des ICE-Bahnhofs Limburg-Süd ein Feuer entfacht, das jedoch durch einen aufmerksamen Zeugen gelöscht werden konnte.

Gegen 21 Uhr nahm ein Fahrgast, der am Bahnsteig vier gerade in einen Zug einsteigen wollte, wahr, dass ein Mann außerhalb des überdachten Bereichs in einer Böschung die dortige Vegetation anzündete. Anschließend sei der Mann über eine Wartungstreppe in Richtung der Feldgemarkung Eschhofen geflüchtet. Der Zeuge konnte das Feuer glücklicherweise noch ausschlagen und eine Ausbreitung verhindern.

Er beschrieb den mutmaßlichen Täter als etwa 20 Jahre alt mit dunklem Haar. Er habe eine kurze dunkle Hose sowie ein helles T-Shirt getragen und einen blauen Rucksack mit dabei gehabt. Mögliche weitere Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 bei der Limburger Kriminalpolizei zu melden.