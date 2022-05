Unbekannter zündelt in Arfurt

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in Arfurt jemanden beim Zündeln beobachtet haben. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

RUNKEL-ARFURT - Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 12. Mai, in Arfurt gezündelt. Anwohner riefen die Polizei in die Mittelgasse, nachdem sie zwei kleine Brände entdeckt hatten. Offenbar hatte ein Unbekannter ein Kabel an einem Haus und danach eine Zeitung in einem Briefkasten in Brand gesteckt. Die Feuer konnten rechtzeitig gelöscht werden, sodass nur geringer Sachschaden entstand. Die Polizei Weilburg bittet unter Telefon 0 64 71-9 38 60 um Hinweise.