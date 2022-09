Unbekannter zündet Sportlerheim an

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Am Mittwochvormittag ist ein Feuer an einem Sportlerheim bei Mengerskirchen gelegt worden. Das teilt die Polizei mit.

Ein Zeuge, der mit seinem Pferd zwischen Mengerskirchen und Elsoff unterwegs war, rief gegen 11.15 Uhr bei der Rettungsleitstelle an. Er hatte aus der Ferne Flammen am Dach des Sportlerheimes an der L 3281 gesehen. Feuerwehren aus mehreren Ortschaften und die Polizei eilten daraufhin zu dem Gebäude, aus dessen Dach schon Flammen schlugen. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Hierzu musste das Dach teilweise mit der Motorsäge geöffnet werden.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein unbekannter Täter wahrscheinlich die Dachpappe in Brand gesteckt. Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.