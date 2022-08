Unfall mit Rennradfahrer

Jetzt teilen:

HADAMAR - Am Montagabend sind bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 459 zwischen Ober- und Niederweyer zwei Personen verletzt worden.

Gegen 21.20 Uhr befuhr laut Polizeibericht ein 16-Jähriger aus dem Wetteraukreis mit seiner 125er-Honda die Kreisstraße aus Richtung Niederweyer kommend in Fahrtrichtung Oberweyer. Als der Jugendliche nach links auf den Zubringer zur B 54 abbiegen wollte, übersah er, so schreibt die Polizei, einen 35-jährigen Hadamarer auf seinem Rennrad, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Das Leichtkraftrad des 16-Jährigen kollidierte mit dem Fahrrad, wobei der Rennradfahrer und der Jugendliche leicht verletzt wurden.