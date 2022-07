Unfall nach geplatztem Reifen in Probbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN-PROBBACH - Laut Polizeiangaben sind in der Dillhäuser Straße in Probbach zwei geparkte Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Der Vorfall hat sich am Samstag, 30. Juli, gegen 18.45 Uhr ereignet. Dabei soll ein 27-jähriger Mann aus Mengerskirchen vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn abgekommen sein und die beiden am Straßenrand geparkten Fahrzeuge touchiert haben. Danach kam der Opel Corsa zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12 000 Euro; zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.