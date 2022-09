Unfallfahrerin durch Zeugin ermittelt

Jetzt teilen:

BRECHEN/HÜNFELDEN - Brechen/Hünfelden (red). Nach einem Zeugenaufruf in der Zeitung ist offenbar ein Unfall in Hünfelden aufgeklärt worden. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Bei dem Unfall am 12. September auf der B417 soll die Fahrerin eines blauen VW Lupo einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt genommen und so einen Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer verursacht haben. Die VW-Fahrerin sei "unbeirrt weiter gefahren" und wurde deshalb von der Polizei gesucht. Aufgrund des Zeugenaufrufes in der Zeitung meldete sich eine Zeugin und konnte den Ermittlern der Polizei Limburg das Kennzeichen des gesuchten Lupo mitteilen. So sei es möglich gewesen, eine Frau aus Brechen als Fahrerin des VW Lupo zu ermitteln.