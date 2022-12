3 min

Unruhe vor der letzten Ruhestätte in Elz

Angehörige sind entsetzt: Die Friedhofsgärtner haben an der Urnenwand in Elz Andenken und Blumen weggeräumt. Die Verwaltung verweist auf klare Regeln in der Friedhofsordnung.

Von Anken Bohnhorst Redakteurin Limburg