4 min

"Unsicher", "ungültig", "manipuliert": Der Briefwahl-Check

Querdenker und Rechtspopulisten streuen auch in Limburg-Weilburg Desinformation zur Bundestagswahl. Was ist dran an den Erzählungen? Wir haben beliebte Behauptungen überprüft.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg