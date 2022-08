Unternehmen in Limburg-Weilburg erhöhen ihre Preise

Die IHK Limburg hat Unternehmen zu Preissteigerungen befragt. Archivfoto: Mika Beuster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Viele Unternehmen in der Region Limburg-Weilburg leiden unter den steigenden Kosten für Energie und Material. Diese werden sie in Form von Preissteigerungen an ihre Kunden weitergeben. Das ist das Ergebnis einer Unternehmensumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Demnach hat bereits die Corona-Pandemie viele Unternehmen hart getroffen. Hinzu kamen weltweite Lieferengpässe. Und seit dem 24. Februar verschärfen die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine die Lage weiter.

IHK-Präsident Heep: "Kein anderer Ausweg"

Quer durch alle Branchen seien rund 80 Prozent der deutschen Unternehmen von höheren Einkaufspreisen für Energie betroffen. Insbesondere im Baugewerbe und der Industrie seien diese Kosten explodiert. Industrie, Bau und Handel berichten zudem von massiv gestiegenen Preisen auch für Rohstoffe, Waren und Vorprodukte. Im Dienstleistungssektor sei von dieser Entwicklung hingegen "nur" die Hälfte der Betriebe betroffen.

Ulrich Heep, Präsident der IHK Limburg: "Die meisten Betriebe sehen keinen anderen Ausweg als die Weitergabe der gestiegenen Kosten an ihre Kunden - eine für jedes Unternehmen immer wieder schwierige Abwägung."

Lesen Sie auch: Hans Haus: Der Daniel Düsentrieb aus Limburg

Knapp drei Viertel der heimischen Unternehmen geben an, Preise in Zukunft erhöhen zu wollen (27 Prozent) oder das bereits getan zu haben (45 Prozent). 13 Prozent können ihre Preise nicht anheben. Gründe können langfristige Verträge sein oder fehlende Kundenakzeptanz.

Im besonders betroffenen Industriesektor haben bereits 59 Prozent der Unternehmen ihre Preise erhöht, 12 Prozent beabsichtigen es. Ähnlich verhält es sich im Großhandel: Über die Hälfte der Betriebe (55 Prozent) hat die Preise erhöht, 36 Prozent planen es. Im Baugewerbe haben "nur" 46 Prozent der Unternehmen die Preise angehoben. 50 Prozent wollen es erst in Zukunft tun, denn hier sind Preissteigerungen während laufender Bauphasen schwierig.

Im heterogenen Dienstleistungssektor fallen die Angaben auffallend unterschiedlich aus: 40 Prozent der Betriebe im Gastgewerbe haben die Preise bereits erhöht, 40 Prozent wollen es noch tun. Bei den überwiegend personenbezogenen Dienstleistungsunternehmen haben nur 21 Prozent schon Preissteigerungen weitergegeben, 36 haben es vor.

Lesen Sie auch: So können Sie in Weilburg Blut spenden