Urne auf Limburger Friedhof gestohlen

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Eine Urne, eine Grableuchte und Blumenschmuck von einem Grab haben Diebe auf dem Friedhof in der Birkenstraße in Limburg-Linter gestohlen. Zudem entleerten die Täter die Asche der Urne in der Urnenkammer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der genaue Tatzeitpunkt nicht bekannt, entdeckt wurden die Vergehen bereits am 26. Januar.

Nun bittet die Polizei um Hinweise zu dem Vorfall. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06431-91400 mit der Schutzpolizeipolizei in Limburg in Verbindung zu setzen.