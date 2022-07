Uschi Scherer stellt im Stadtmuseum Weilburg aus

In ihren Bildern spiegelt sich die Natur wider, auch wenn sie nicht fotorealistisch abgebildet wird: Uschi Scherer zeigt ihre Bilder in Weilburg. Foto: Bergbau- und Stadtmuseum Weilburg

WEILBURG - Mit einer Matinee im "Kleinen Kabinett" im Bergbau- und Stadtmuseum Weilburg ist die fünfte von sieben Ausstellungen im Rahmen der Serie "Weibsbilder" eröffnet worden. Dort zeigt nun Uschi Scherer ihre Arbeiten.

"Die Vielfältigkeit der Natur gibt mir immer wieder neue Inspirationen für Bilder und Objekte", zitiert eine Pressemitteilung des Museums die Künstlerin. In ihren Bildern spiegele sich die Natur wider, auch wenn sie nicht fotorealistisch abgebildet werde. Scherer nehme die Eindrücke in der Natur in sich auf, um sie dann später in ihre Bilder einfließen zu lassen.

"Die Werke haben eine ungeheure Vielschichtigkeit"

"Die Werke haben eine ungeheure Vielschichtigkeit und erzielen eine Tiefe, die den Betrachter in die Bilder eintauchen lässt", beschreibt Museumsleiter Holger Redling.

Er geht auch auf Hintergründe der Ausstellungsserie mit einem außergewöhnlichen Titel und einem schnellen Wechsel der Werke ein. Es stellten nur Künstlerinnen aus, alle drei Wochen gebe es eine Eröffnung. Somit seien in den zwei Räumen immer auch die Werke von zwei Künstlerinnen zu sehen. Der provokante Titel "Weibsbilder" sei bewusst gewählt "als Hommage an die mutigen Frauen, die um 1900 es wagten, in der Öffentlichkeit zu malen. Diese Frauen wurden damals als ,Malweiber' bezeichnet, denn eine akademische Ausbildung blieb den Frauen damals verwehrt." Der Titel entspreche nicht dem gängigen Klischee von Kunstausstellungen. Die Bezeichnung "Weib" sei definitiv nicht negativ gemeint, betont Museumsleiter Redling. Uschi Scherer hat ihre künstlerischen Grundsteine in der Region gelegt. Sie absolvierte an der Glasfachschule in Hadamar ihre Ausbildung.

Eigenes Glasatelier

am Starnberger See

Anschließend hat sie am Starnberger See in ihrem eigenen Glasatelier gearbeitet. Ihre weitere künstlerische Ausbildung erfolgte an der Kunstakademie Bad Reichenhall und an der Kunstakademie Augsburg. Sie bestreitet Ausstellungen sowohl national als auch international.

Die Bilder von Uschi Scherer sind bis Mittwoch, 24. August, zu sehen. Die Ausstellungsserie "Weibsbilder" läuft noch bis Montag, 3. Oktober. Das Bergbau- und Stadtmuseum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.