Verein "Weilburg erinnert" wählt seinen Vorstand neu

WEILBURG - Auf seiner Mitgliederversammlung hat der Verein "Weilburg erinnert" den Vorstand neu gewählt. Erfreulich: Viele junge Menschen engagieren sich.

Markus Huth als Vorsitzender und Manfred Schiebel als Kassierer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Martina Zimmermann, die bereits seit 2018 als Verbindungsperson zu den Schulen und seit 2019 als Beisitzerin mitarbeitet, wurde zur Schriftführerin gewählt. Neu in den Vorstand wurden Jona-David Bastian als zweiter Vorsitzender und als Beisitzer Christina Schiebel, Lennart Rücker und Randi Becker gewählt. Damit sind fünf Vorstandsmitglieder jünger als 35 Jahre, was die anwesenden Mitglieder sehr begrüßten.

Für den im vergangenen Jahr verstorbenen Jürgen Weil wurde eine Gedenkminute abgehalten. Der Vorstand machte deutlich, wie betroffen er vom plötzlichen Tod des Gründungs- und Vorstandsmitglied war.

Der Partnerverein "Wetzlar erinnert" überbrachte Grußworte und betonte die gute Zusammenarbeit der Vereine in den vergangenen neun Monaten. Aber es wurde auch deutlich, dass die aktuelle Lage mit dem Krieg in Europa "eine neue Herausforderung für alle" darstelle und es gerade jetzt wichtig sei, die "Demokratie, wo es nur geht, zu stärken". In seinem Jahresrückblick hob der Vorsitzende Markus Huth die Veranstaltungen hervor. So seien diverse Online-Zeitzeugengespräche mit mehreren Hundert Teilnehmern publiziert worden, Theatervorstellungen, insbesondere für Schulklassen, aufgeführt, eine Ausstellung zu dem NS-Widerstandskämpfer Georg Elser organisiert und Workshops "Mit bunten Farben gegen braune Parolen" in Verbindung mit der Ausstellung von Irmela Mensah-Schramm durchgeführt worden.

Hier hätten sich die Lehrer begeistert vom Umgang Irmela Mensah-Schramms mit den Schülern gezeigt. Von vielen Seiten gelobt worden sei auch der Filmbeitrag zum Holocaustgedenktag 2021, der nach wie vor über die Homepage des Vereins abrufbar sei.

Besonders erfreulich sei auch die Mitgliederentwicklung. Seit Gründung des Vereins im Jahr 2018 sei er von anfangs elf auf mittlerweile über 50 Mitglieder gewachsen. Den Vorstand freut hierbei besonders der Anteil an jungen Menschen, die sich für ein aktives Erinnern in und um Weilburg einsetzen wollen.

Der neu gewählte Vorstand stellte im Anschluss die Jahresplanung für 2022 vor. Auch hier stehen wieder die Theatervorstellungen, eine Gedenkstättenfahrt nach Frankfurt sowie die Ausstellung "Es lebe die Freiheit" über den NS-Widerstand junger Menschen auf dem Programm.

Bereits gestartet sei ein Filmprojekt in Zusammenarbeit mit der Universität Gießen und "Weilburg TV," bei dem Zeitzeugenaussagen für die Nachwelt erhalten werden sollen. Zudem werde in Zusammenarbeit mit dem Theater "Mini-Art" und der Weiltalschule ein theaterpädagogisches Projekt zu den NS-Krankenmorden durchgeführt.

Das Projekt "Stolpersteine" beschäftigte die Mitglieder ebenfalls. Nachdem die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag an das Stadtparlament gestellt habe, hoffe der Verein, noch in diesem Jahr auf ein positives Votum der Mandatsträger. Denn es stünden nicht nur über 6000 Euro zweckgebundener Spenden zur Verfügung, sondern es lägen auch mehrere Anfragen von Nachfahren jüdischer Opfer und Weilburger Bürgern vor, die sich eine Verlegung in der Residenzstadt wünschten.