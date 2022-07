Verletzte bei Schlägerei in Dehrn

Mehre Menschen werden im Umfeld der Dehrner Kirmes bei einer Schlägerei verletzt. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

RUNKEL-DEHRN - Mehrere Verletzte hat es bei einer Schlägerei im Umfeld der Kirmes in Dehrn in der Nacht zum Sonntag, 10. Juli, gegeben. Gegen 3.50 Uhr war die Polizei in die Burgfriedenstraße gerufen worden: Es gebe eine Prügelei, ein Schläger habe mit Pfefferspray um sich gesprüht. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Beteiligten allerdings größtenteils geflohen. Die Ermittlung des Sachverhaltes, teilte die Polizei mit, habe sich schwierig gestaltet, da alle Anwesenden stark alkoholisiert gewesen seien und kaum sinnvolle Aussagen hätten machen können. Vier Verletzte, die sich am Kirmeszelt aufhielten, hätten vom Rettungsdienst behandelt werden müssen. Die Beamten stellten die Identität aller Beteiligten fest. Dabei seien zwei der mutmaßlichen Schläger identifiziert worden. Hinweise werden unter Telefon 0 64 31-9 14 00 erbeten.