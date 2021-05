Vermeintliche Straftat ist gar keine

Falscher Alarm: Sprayer, die in Limburg eine Unterführung in der Straße "Im Ansper" besprüht hatten, durften das und haben keine Straftat begangen. Symbolfoto: sashafolly/stock.adobe

LIMBURG - Eine vermeintliche Straftat war keine. Vielmehr waren die Graffiti-Sprayer, nach denen die Polizei gesucht hatte, ganz legal unterwegs. In ihrem Pressebericht vom Dienstag hatte die Polizei nach Zeugen für den Vorfall gesucht, inzwischen hat sich das Ganze aufgeklärt: Am Montagabend hatten gegen 21 Uhr zwei vermeintlich unbekannte Täter die Wände der Bundesstraßenunterführung in der Straße "Im Ansper" in Limburg mit mehreren Schriftzügen besprüht. Dadurch, berichtete die Polizei am Dienstag, sei ein Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht worden.

Jetzt ist aber klar: Die beiden Sprayer haben keine Straftat begangen. "Es handelt es sich bei den Wänden der Unterführung um eine von der Stadt Limburg freigegebene, legale Fläche für das Anbringen von Graffiti", teilte die Polizei am Donnerstag mit.