Vermisste 16-Jährige aus Hünfelden wieder da

(Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Hünfelden - Die seit 16. Februar vermisste 16-Jährige aus Hünfelden ist wieder da. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Jugendliche am Montag wohlbehalten in Hadamar entdeckt.

Die 16-Jährige hatte an Tag ihres Verschwindens gegen 14 Uhr ihre Arbeitsstelle in Niederselters verlassen und kehrte anschließend nicht nach Hause zurück.