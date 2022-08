Versuchter Banküberfall in Langendernbach

Im Dornburger Ortsteil Langendernbach im Landkreis Limburg-Weilburg kam es zu einem versuchten Banküberfall. Symbolfoto: Dan Race/Fotolia

DORNBURG-LANGENDERNBACH - Zwei bislang unbekannte Täter haben am späten Dienstagnachmittag versucht, die Kreissparkassen-Filiale in Langendernbach im Landkreis Limburg-Weilburg auszurauben. Das teilte die Polizei am Abend mit. Doch es blieb beim Versuch. Die beiden Männer, die die Filiale in der Bahnhofstraße am 23. August um 16.46 Uhr betreten hatten, flüchteten ohne Beute.

Aufgrund technischer Vorkehrungen konnte den Tätern in so kurzer Zeit von der 57-jährigen Bank-Mitarbeiterin kein Geld ausgehändigt werden. Die Frau blieb unverletzt.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben. Der erste Mann ist ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, schlank und hat dunkle, kurze Haare; er trug schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schirmmütze sowie einen Mund- und Nasenschutz und grüne Handschuhe. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich und hielt eine Pistole. Sein Komplize, so die Polizei weiter, ist ca. 50 Jahre alt und schlank; er war bekleidet mit einer blauen Kapuzenjacke und blauen Jeans und trug ebenfalls einen Mund- und Nasenschutz, eine schwarze Schirmmütze und grüne Handschuhe.