ELZ - Bei einem Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg in Elz sind vier Menschen leicht verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Sonntag mit. Den Ermittlungen zufolge hatte der 54 Jahre alte Fahrer eines Wagens am Samstag an dem Überweg angehalten. Die 42 Jahre alte Fahrerin des folgenden Autos erkannte dies demnach offenbar zu spät und fuhr auf. Fahrer und Fahrerin sowie die jeweiligen Mitfahrer seien mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es.