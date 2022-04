Villmar: Alkohol und Drogen, aber kein Führerschein

Gleich mehrere Verkehrsunfälle meldete die Polizei Limburg-Weilburg. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Gleich mehrere Verkehrsunfälle meldete die Polizei Limburg-Weilburg. Während Unfälle in Hünfelden und Waldernbach mit jeweils leichten Verletzungen glimpflich für die Beteiligten ausging, verletzte sich indes eine 36-Jährige, die unter Alkoholeinfluss stand, in Elz schwer. In Villmar war derweil eine 38-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, zudem stand sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Polizeistreife fällt Autofahrerin in Villmar auf

Einer Weilburger Polizeistreife ist am Donnerstagabend gegen 17 Uhr eine 38-jährige Autofahrerin aufgefallen. Die Polizisten kontrollierten die Frau im Villmarer Brotweg und stellten fest, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen am Steuer ihres Wagens saß. Zudem war die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sie muss sich jetzt einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und Besitz von Betäubungsmitteln verantworten, heißt es seitens der Polizei.

Verknüpfte Artikel

Schwerverletzte bei Unfall in Elz

Ebenfalls mit Alkohol im Blut am Steuer saß am Freitag um 1.43 Uhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Elz. Sie fuhr, so die Polizei, die Weberstraße aus Richtung Niedererbach kommend in Richtung Ortsmitte Elz. Dort kam sie aufgrund von Alkoholeinwirkung nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Anschließend überschlug sich das Auto der Unfallverursacherin und kam auf dem Dach zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, so die Polizei, wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden wurde insgesamt auf ca. 13 000 Euro geschätzt.

Unfall bei Waldernbach

Am Donnerstagabend hat es auf der Landesstraße 3109 bei Waldernbach gekracht. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Mengerskirchen wollte nach rechts auf einen Feldweg abbiegen. Eine 21-Jährige, die hinter dem Mengerskirchener unterwegs war, bemerkte dies zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der 21-Jährigen wurde nach rechts von der Straße geschleudert und prallte dort gegen einen Baum. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. "Sie wurden beide kurz im Krankenhaus behandelt und dann von dort entlassen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 11 000 Euro", teilte die Polizei mit.

18-Jährige bei Hünfelden leicht verletzt

Am Donnerstag fuhr eine 18- jährige Autofahrerin aus Limburg gegen 18 Uhr auf der Landstraße 3030 aus Richtung Hof Gnadenthal kommend in Richtung Hünfelden- Dauborn. In einer Linkskurve geriet sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Pkw im Straßengraben. Die junge Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 5000 Euro geschätzt.