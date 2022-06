Villmar: Drei Verletzte bei Unfall

Symbolfoto: Benjamin Nolte/Fotolia

VILLMAR - Am Mittwochnachmittag sind drei Menschen bei einem Verkehrsunfall bei Villmar verletzt worden.

Ein 43-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit einem BMW auf der L 3323 von Aumenau in Richtung Hohe Straße unterwegs. Plötzlich sei ein Reifen an dem BMW geplatzt und der Fahrer habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Hierdurch kollidierte er mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 71-Jährigen. Der 43-Jährige wurde bei der Kollision schwer, die beiden Insassen des Hyundai leicht verletzt. Der 43-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden wird auf mindestens 30 000 Euro geschätzt.