Villmar feiert wieder Kirmes

Der Gesangverein Teutonia richtet nun wieder die Kirmes in Villmar aus. Archivfoto: Gesangverein Teutonia

VILLMAR - Ihre traditionsreiche Kirmes feiern die Villmarer vom 9. bis 12. September (Freitag bis Montag); wie schon im vergangenen Jahr wird das Fest wieder vom Gesangverein "Teutonia" ausgerichtet.

Die Besucher dürfen sich auf ein großes Festzelt auf dem alten Schulhof freuen, eine Sektbar, einen Weinstand, einen Imbiss sowie Kirmesbuden und Fahrgeschäfte. Am Freitag, 9. September, wird der Kirmesbaum um 11 Uhr gestellt, um 18 Uhr wird die Kirmes traditionell abgeholt. Am Abend gibt es Live-Musik mit den "Würzbuam", Einlass ist ab 19 Uhr.

Am Kirmessamstag spielt die Kapelle "Discover" ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Am Sonntag beginnt die Kirchweih mit einem feierlichen Hochamt, danach ziehen die Kirmesburschen mit Musik zum Frühschoppen vom Pfarrgarten zum Kirmesplatz. Ab 15 Uhr dürfen sich Groß und Klein beim Karaoke-Singen versuchen. Zu Ende geht die Kirmes am Montag, 12. September, nach dem Frühschoppen ab 12 Uhr mit der Kapelle "Extrem".