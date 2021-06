Villmarer und Limburger erinnern an die ertrunkenen Flüchtlinge

Das "Projekt 21 000" ist eine überregionale Gedenkveranstaltung für die Menschen, die auf der Flucht im Mittelmeer gestorben sind.

Die Initiative ist Teil der Ausstellung "Die Vergessenen..." der Diezer Fotografin und Aktivistin Alea Host. Sie ist eine Hommage an die Menschen, über die zwar berichtet, geredet und geurteilt wird, die aber dennoch schnell wieder in Vergessenheit geraten. Thematisiert werden die drei Schwerpunkte "Kinder in Not", "Flucht", "Pflegen, Leben, Sterben".

Die Ausstellung ist noch bis Samstag, 3. Juli, an verschiedenen Orten im Stadtgebiet von Diez an der Lahn zu sehen. Geöffnet ist sie jeweils freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Nähere Informationen zur Ausstellung und eine interaktive Karte mit den Standorten in Diez finden Sie unter der Web-Adresse www.tinyurl.com/7de8rt9r