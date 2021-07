Vitos-Klinik hat neuen Chef

Menschen mit allen Formen psychischer Störungen finden Hilfe in der Vitos-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Hadamar und Weilmünster. Akute und chronische Depressionen, bipolare affektive Störungen, Suchterkrankungen und Psychosen gehören zu den typischen Krankheitsbildern. Aber auch psychische Störungen im Alter, ADHS, akute Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen sowie Störungen in der Emotions- und Stressregulation und posttraumatische Belastungsstörungen sind häufige Gründe, warum Patienten in der Klinik behandelt werden. Für Betroffene gibt es ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote in Hadamar und WeilmünsterTageskliniken und Ambulanzen sind zudem auch in Limburg und in Weilburg zu finden.