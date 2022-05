Vitos Weil-Lahn lockert Besuchsregelung

Ab sofort dürfen im Vitos-Klinikum Weil-Lahn in Weilmünster und Hadamar wieder Besucher kommen. Archivfoto: Agathe Markiewicz

WEILMÜNSTER/HADAMAR - Weilmünster/Hadamar (red). Die Besuchsregelungen am Vitos-Klinikum Weil-Lahn werden gelockert. Besuche sind nun unter Einhaltung von 2G-Plus wieder möglich. Das teilte die Klinik mit.

Demnach können Patienten des Vitos-Klinikums Weil-Lahn ab sofort wieder unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen Besuche empfangen. Um größtmöglichen Schutz zu gewährleisten, hat die Klinikleitung in enger Absprache mit Vertretern benachbarter Krankenhäuser und des Gesundheitsamts die neuen Regelungen getroffen.

Enge Absprache mit den anderen Kliniken

Entsprechend der 2G-plus-Regel müssten alle Besucher geimpft oder genesen sein und benötigten zudem einen aktuellen negativen Corona-Test, durchgeführt an einer offiziellen Teststelle. Ein Selbsttest sei nicht ausreichend, teilte die Klinik mit. In den gesamten Klinikgebäuden gelte weiterhin die FFP2-Maskenpflicht. Abstands- und Hygieneregeln seien einzuhalten. Besuche von Personen mit Erkältungssymptomen seien nicht gestattet. Zudem müssten die Besuche müssen vorher auf der jeweiligen Station telefonisch angekündigt und abgesprochen werden. Ausnahmen seien nur in besonderen Fällen aus medizinischen oder sozialen Gründen in Absprache möglich.

In der Vitos-Klinik für Neurologie in Weilmünster gilt: In der ersten Woche des Aufenthalts sind zwei Besuche pro Patient pro Woche erlaubt. Ein Besucher darf für eine Stunde zu festgelegten Besuchszeiten kommen. Ab der zweiten Woche sind drei Besuche pro Patient je Woche mit einem Besucher für eine Stunde zu festgelegten Besuchszeiten gestattet. Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht als Besuchende.

In der Vitos-Klinik für Psychosomatik Weilmünster sind Besuche wie bisher nur draußen möglich.

In der Vitos-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Hadamar ist ein Besuch pro Patient und Woche für eine Stunde zu den festgelegten Besuchszeiten möglich. Pro Station dürfen aber nur zwei Besucher gleichzeitig kommen. Auch hier zählen Kinder unter 14 Jahren nicht als Besuchende.