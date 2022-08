Vitos Weil-Lahn will Internet für alle

Regionalleiterin Christina Wingender ist bei Vitos unter anderem für das Thema digitale Teilhabe zuständig. Und sie ist überzeugt, dass die Karten, die zurzeit getestet werden, ein Schritt in die richtige Richtung sind. Foto: Vitos Weil-Lahn

HADAMAR - Der Zugang zum Internet und der Umgang damit ist alltägliche Lebenspraxis. Doch was für Menschen ohne Einschränkungen leicht und selbstverständlich ist, kann für Menschen mit chronischen seelischen Erkrankungen sehr schwierig sein. Dabei helfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden, das wollen jetzt die "Vitos begleitenden psychiatrischen Dienste Hadamar und Herborn".

"Enorme Reduktion

von Komplexität"

Wir wollen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern einen leichten Zugang zur digitalen Welt verschaffen", so Christina Wingender. Die Regionalleiterin der "Vitos begleitende Dienste Hadamar und Herborn" erläutert: "Es passiert leicht, dass unsere Klientel digital abgehängt wird. Dem wollen wir vorbeugen und haben dazu ein Pilotprojekt mit einem Spezialsystem gestartet. Es schafft einen ganz einfachen Zugang in die digitale Welt".

Die Hardware des Systems besteht aus einem Tablet mit einer speziellen Dockingstation. Dazu gibt es Plastikkarten im Scheckkartenformat, die zum Einlesen auf ein Lese-Feld auf die Station aufgelegt werden. Jede Karte steht für einen Befehl und ersetzt dadurch die Bedienung des Touchdisplays.

"Das ist eine enorme Reduktion von Komplexität", beschreibt Wingender. "Ob Videoanruf oder Wetterbericht, Fotoalbum, Podcast oder Youtube-Videos - für jeden Wunsch kann eine eigene Karte programmiert werden. Man legt sie einfach auf das Lese-Feld und schon werden die Inhalte sichtbar." Der Vorgang ist denkbar einfach - auch in haptischer Hinsicht. "Durch motorische Einschränkungen können viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner Touchdisplays nur schwer bedienen. Der Umgang mit den Karten ist dagegen einfach und ohne äußere Unterstützung möglich", so die Regionalleiterin. Das sei ein wichtiger Punkt, denn es fördere die Autonomie und vor allem die Selbstbestimmung. Drei Monate dauerte die Testphase im Wohnbereich. In diesem Zeitraum wurden Karten mit Dokumentationen, Serien und Musik getestet, aber auch Inhalte wie Sport, gesunde Ernährung oder Gedächtnistraining waren dabei. Zudem nutzen die Bewohner die neuen Möglichkeiten, um mit ihren Angehörigen zu kommunizieren, - während der Pandemie besonders wichtig. Das Gerät sei durchweg sehr beliebt und habe zudem einen therapeutischen Nutzen. Nun denkt die Einrichtungsleitung über eine Anschaffung nach.

Die "Vitos begleitende psychiatrische Dienste Hadamar und Herborn" unterstützen chronisch psychisch kranke Erwachsene in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Freizeitgestaltung. Das Begleitungsangebot reicht von der 24-Stunden-Betreuung bis zur gelegentlichen Beratung. Ziel ist es, ein möglichst autonomes Leben zu fördern, je nach Bedarf zu begleiten und sinnvolle Betätigungs- und Arbeitsmöglichkeiten zu bieten.

90 Reha-Plätze

stehen zur Verfügung

Vitos ist Hessens größter Anbieter für die Behandlung psychisch kranker Menschen. In den psychiatrischen Kliniken, Tageskliniken und Ambulanzen stehen 3700 Plätze zur Verfügung. Die Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte behandeln jährlich nach Angaben der Klinik etwa 43 000 Patienten stationär und 175 000 ambulant.

Mit 90 Plätzen für psychiatrische Rehabilitation fördert die Klinik die Teilhabe von psychisch kranken Menschen am Arbeitsleben.