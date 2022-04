Vitos Weilmünster und Hadamar: Besuchsverbot bleibt bestehen

Die Kliniken von Vitos Weil-Lahn mit den Standorten in Weilmünster (Foto) und Hadamar halten an den bisherigen strengen Besuchsregelungen fest. Archivfoto: Agathe Markiewicz

WEILMÜNSTER/HADAMAR - Weilmünster/Hadamar (red). Das momentane Besuchsverbot am Vitos-Klinikum Weil-Lahn in Hadamar und Weilmünster wird verlängert - auch wenn in Hessen zahlreiche Schutzmaßnahmen seit April mit Inkrafttreten der Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung wegfallen. Damit folge das Vitos-Klinikum nach eigenen Angaben einer abgestimmten Vorgehensweise der Krankenhäuser im Landkreis. Auch das Gesundheitsamt begrüße diese Entscheidung.

Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen würden im gesamten Versorgungsgebiet 5, zu dem außer dem Landkreis Limburg-Weilburg auch der Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden gehören, die Krankenhäuser an den bisherigen Zutrittsregelungen einschließlich dem Besuchsverbot festhalten. Wie bisher auch, seien Ausnahmen in besonderen Fällen aus medizinischen oder sozialen Gründen möglich. Die Entscheidung darüber obliege den behandelnden Ärzten.

Über Ausnahmen entscheiden die Ärzte

Nicht als Besuchende würden Berufsgruppen gelten, die in Eilfällen oder aufgrund hoheitlicher Befugnisse die Einrichtungen betreten. Dazu gehörten etwa Rettungsdienste, Betreuungsrichter, Seelsorger bei Sterbeprozessen oder Amtsrichter. Dieser Personenkreis dürfe die Kliniken betreten.

Das Gesundheitsamt des Landkreises unterstütze diese Entscheidung ausdrücklich, da es zum Schutz von Patienten und Personal unverändert dringend vermieden werden müsse, Corona-Infektionen von außen in die Krankenhäuser einzutragen. Das Risiko steige durch den Wegfall vieler Maßnahmen zusätzlich.