Volkshochschule Limburg-Weilburg kämpft mit Corona-Folgen

Das Programmheft gibt es nun in Farbe: VHS-Direktor Michael Schneider (v.l.), die Vize-Vorsitzende und Hünfeldener Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer sowie der Vorsitzende und Landrat Michael Köberle bei der Mitgliederversammlung der Kreisvolkshochschule im Komödienbau in Weilburg. Foto: Kreisverwaltung

LIMBURG-WEILBURG - 2021 war ein schwaches Jahr für die Volkshochschule (VHS) im Landkreis Limburg-Weilburg. Durch Corona sind die Schülerzahlen zurückgegangen - und damit die Einnahmen. Trotzdem gibt es positive Blicke in die Zukunft.

Landrat Michael Köberle (CDU) hat als Vorsitzender der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg bei der Mitgliederversammlung im Komödienbau in Weilburg erläutert, dass auch das Jahr 2021 in weiten Teilen durch die Corona-Pandemie geprägt gewesen sei. Der im November 2020 beschlossene Lockdown reichte bis weit ins Frühjahr 2021 hinein.

Nur 8330 Teilnehmer

in 900 Kursen

"In Summe ist es daher nicht verwunderlich, dass 2021 ein schwaches Jahr für die VHS war. Es wurden nur 8330 Teilnehmer in 900 Kursen und Seminaren gezählt, 21 640 Unterrichtsstunden wurden abgehalten. Insgesamt bedeutet dies einen deutlichen Rückgang, den andere, benachbarte Volkshochschulen im Übrigen in gleicher Weise erfahren mussten", bilanzierte Köberle.

Durch die geringeren Kurs- und Teilnehmerzahlen seien die Einnahmen aus Kursgebühren stark zurückgegangen. Die VHS habe aber finanzielle Unterstützung durch die Pandemiezulagen des Landkreises und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erhalten. Allerdings blicke die Kreisvolkshochschule nach den Worten des Vorsitzenden positiv in die Zukunft, da bereits jetzt über 6000 Anmeldungen für das Jahr 2022 vorlägen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 seien es mehr als 20 000 gewesen.

Michael Köberle machte zudem darauf aufmerksam, dass Annegret Bausch nach mehr als 40-jähriger VHS-Tätigkeit in den verdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Ihre Aufgaben habe Christopher Schenk übernommen und sich gut eingearbeitet. Ein erster Blick auf das Semester Nummer eins im Jahr 2022 zeige laut Köberle aber bereits positive Tendenzen.

VHS-Direktor Michael Schneider erinnerte in seinem Bericht noch einmal an die Veränderung an der Spitze des Vorstandes. Für den ehemaligen Ersten Kreisbeigeordneten Günter Schmitt, der die Kreisvolkshochschule 40 Jahre lang "umsichtig und erfolgreich" geleitet habe, war im Oktober 2021 Landrat Köberle zum neuen Vorsitzenden gewählt worden.

"Gerade aufgrund der widrigen Bedingungen haben wir uns dazu entschieden, unserem Programmheft eine Auffrischungskur zu verpassen. Zum ersten Mal wurde das VHS-Programmheft im April 2021 im DIN-A4-Format und durchgängig farbig gedruckt. Dadurch sind viele Darstellungen nun übersichtlicher mit größeren Fotografien versehen", so Michael Schneider weiter. Schneider, Köberle und Vize-Vorsitzende und Hünfeldener Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer präsentierten bei der Mitgliederversammlung das neue Programmheft.

Der Jahresabschluss 2021 wurde seitens der Mitglieder einstimmig genehmigt, dem Vorstand wurde ebenfalls einstimmig Entlastung erteilt. Der Haushalts- und Stellenplan 2022 wurde zudem einstimmig verabschiedet.

Auffrischungskur für

das Programmheft

In seinem Grußwort hatte der gastgebende Weilburger Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) zuvor das enge und sehr gute Miteinander zwischen Kreisvolkshochschule und der Stadt Weilburg betont. In Weilburg ist neben Limburg die zweite Hauptstelle der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg beheimatet. "Die Angebote sind hochattraktiv, hochprofessionell und werden den teilnehmenden Menschen von profunden Kennern vermittelt", so Hanisch.