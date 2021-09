Volkshochschule Limburg-Weilburg startet ins neue Semester

Die Volkshochschule stellt ihr neues Programm vor (von links): Direktor Michael Schneider, Silke Rüter, Christian Berger, Annemone Krell, Christopher Schenk, Heike Gnadt und Dieter Hilb. Foto: VHS

LIMBURG-WEILBURG - Mit Optimismus blickt die Kreisvolkshochschule (VHS) auf das neue Semester, welches kreisweit am 20. September mit 750 Angeboten startet.

Unter den 410 Bildungsangeboten für Limburg, 110 Kursen für Weilburg und 230 Angeboten in den Außenstellen - von Mengerskirchen bis Bad Camberg - sind zahlreiche aktuelle Neuheiten neben dem bewährten Standardangebot zu finden. Direktor Michael Schneider teilt mit, dass wegen der Corona-Pandemie die Unterbringung der Lerngruppen in großen Räumen vorgesehen ist.

Auf Grund der jüngsten Verordnung des Landes Hessen gilt derzeit die 3G-Regel. Die Maskenpflicht ist beim Unterricht am Platz und bei der Sportausübung aufgehoben.

Online-Angebote

Der Wunsch nach Präsenzveranstaltung ist groß, und so hat die Volkshochschule auch für das Herbstsemester geplant, hält aber weiterhin auch Online-Angebote vor. Hier gibt es zum einen "reguläre" VHS-Kurse, wo etwa beim Yoga-Kurs eine Dozentin zu Hause ihre Übungen vormacht und Teilnehmer über eine Internetplattform zugeschaltet sind.

Zum anderen gibt es für Interessenten die Möglichkeit, via Internet die Vorträge der "VHS Universität" anzusehen: Dazu gehören die Webinare der VHS Sindelfingen, welche über die heimische Volkshochschule gebucht werden können wie etwa "Tiere auf dem Teller - Zur Psychologie des Fleischkonsums" mit Tamara Schneider von der Uni Mainz (13. Oktober) oder "Zieht Euch warm an, es wird heiß!" mit ARD-"Wetterfrosch" Sven Plöger (am 10. November).

Politik & Gesellschaft

"Wenn Arbeit krank macht" und was man dagegen tun kann, wird am 17. November von Andreas Rückrodt aufgezeigt. Und in Zeiten von knappen oder Negativzinsen sollte man "Keine Angst vor Aktien" haben, meint Robert Hello (7. Oktober). Der Bildungsurlaub "Sich erinnern aktiv gestalten" findet vom 27. September bis zum 1. Oktober in der Euthanasie-Gedenkstätte Hadamar statt und bedient sich verschiedener Techniken von der Gestaltung eines Fotobuchs bis zur Theaterperformance.

Kultur & Kreatives Gestalten

Um "Geschichten über die Limburger Säcker" geht es beim "Creative Writing" am 10. November bei Christoph Kloft. Bei Michael Schultes lautet in der Reihe Reisefotografie dieses Mal das Thema "Am Tag und in der Dunkelheit" (26. November). Wie kunstvoll ein "Chinesischer Scherenschnitt" sein kann, präsentiert Qian Jai (ab 8. November). Und der literarische Kreis von Jürgen Garrecht bespricht Kurt Tucholskys "Alles ist richtig, auch das Gegenteil" (ab 21. September).

Gesundheit

Neben zahlreichen Entspannungs- und Bewegungskursen umfasst der Fachbereich Gesundheit auch zahlreiche Veranstaltungen wie Wassergymnastik, Schwimmen, Lauftraining und Rückenfitness.

"Zeit der Ruhe: Achtsamkeit - Yoga - Entspannung" findet man am 25. September bei Nicole Hofmann und Simone Friedrich. Wie sich Konzentrationsprobleme lösen lassen, erfährt man bei "Life Kinetik" (ab 23. September) durch Rainer Seipel. Ein fast nostalgisch anmutendes "Hula-Hoop-Training" kann auch heute großen Spaß machen; dafür sorgt Isabel Demleitner-Bormann (ab 20. September). "Fatburner" ist ein Cardio- und Krafttraining zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Herz und Lunge, geleitet von Ronja Brenner ab 27. September.

Stefan Simon zeigt "Brotbacken für Genießer" (25. September) und Pammi Panesar deckt die Geheimnisse der "Küche Madagaskars" auf (27. Oktober). Und Robin Pitz beweist, wie gut "Wein und Käse" harmonieren können (27. Oktober)

Sprachen

In Limburg hat die VHS rund 110 Sprachkursangebote, in Weilburg gibt es weitere 30 Sprachkurse. Insgesamt sind zwölf unterschiedliche Fremdsprachen vertreten. Den Schwerpunkt bilden die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, wo es jeweils mehrere Anfänger- und Konversationskurse gibt. Bei den selteneren Sprachen gibt es Anfängerkurse in Arabisch, Chinesisch, Neugriechisch, Niederländisch, Japanisch, Polnisch, Russisch und Tschechisch. Ein Gebärdensprachkurs beginnt am 4. April 2022.

Die diversen Sprachkurse - insbesondere auch Deutschkurse - werden vormittags, nachmittags und abends angeboten. Zahlreiche Deutschkurse arbeiten auf eine externe Prüfung hin und können bei der Einbürgerung nützlich sein.

EDV, Arbeit & Beruf

"Erste Schritte am Laptop", "Erste Schritte am Tablet" oder "Erste Schritte am iPhone" kann man erlernen bei Stefan Kranke (ab 26. Oktober respektive 28. Oktober). Hilfreich kann auch der online-Kurse "Weihnachtspost per Seriendruck" bei Ute Kalff sein (9. November). Ein umfassendes Paket liefert Thilo Schwenk mit seinem Kursangebot "Fotografie, Bildbearbeitung und Bildpräsentation" (ab 28. Oktober).

Die Xpert-Reihe startet neu mit dem Kurs "Grundlagen der Finanzbuchführung" mit Ulrich Stahlhofen (ab 16. September). Und man erfährt etwas bei Elke Wilhelm über "Wertschätzende Kommunikation" (ab 6. November). Ursula Kruck-Hantschel gibt wertvolle Tipps, wie man "Im Vorstellungsgespräch überzeugen" kann (ab 12. November).

Anmeldungen

Die neuen VHS-Programmhefte liegen in Bäckereien, Metzgereien, Filialen der Banken und Sparkassen, Buchhandlungen und den VHS-Geschäftsstellen aus. Im Internet ist das neue Programm unter der Adresse www.vhs-

limburg-weilburg.de abrufbar.

Telefonische Beratungen sowie Anmeldungen sind bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 64 31-9 11 60 und 0 64 71-21 25 gerne möglich.