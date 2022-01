Volkshochschule Limburg-Weilburg stellt neues Programm vor

Die Weilburger VHS-Mitarbeiter (v. l.) André Hahn, Rita Salewski, Susanne Degenhardt und Direktor Michael Schneider stellen das neue Programmheft vor. Foto: vhs Limburg-Weilburg

LIMBURG - 110 Kurse für Weilburg und 260 Angebote in den Außenstellen - von Mengerskirchen bis Bad Camberg - sowie 460 Bildungsangebote für Limburg bietet die Kreisvolkshochschule (VHS) Limburg-Weilburg jetzt an. Das macht 830 Angebote. Das neue Semester beginnt am Montag, 7. Februar.

Im Angebot sind Neuheiten ebenso wie bewährte Standardkurse, berichtet Direktor Michael Schneider in einer Pressemitteilung. Neben den von den meisten Teilnehmern bevorzugten Präsenzkursen werde es auch wieder Online-Formate geben.

Politik und Gesellschaft

Von Interesse ist beispielsweise die Frage "Welche Versicherungen sinnvoll sind?" Rhetorische Tipps gibt es in dem Kurs für Frauen "Besser wirken, besser auftreten". In dem Vortrag "Von der Westfront bis nach Weilburg" wird an die Ereignisse der letzten Kriegstage in der Region berichtet. Und der Schnupperkurs "Segelfliegen" bietet die Möglichkeit, in die Luft zu gehen.

Gesundheit

Neben Entspannungs- und Bewegungskursen umfasst der Fachbereich Gesundheit auch Veranstaltungen wie Wassergymnastik, Schwimmen, Lauftraining und Rückenfitness. Hinzu kommen Kurse rund um die Ernährung. Wer "Gin und Tonic" liebt, kommt ebenso auf seine Kosten wie die Teilnehmer des Angebots "Wein und Käse".

Kultur und Kreatives

In der Reihe "Literaturgenuss am Abend" heißt es bei einem Glas Wein dieses Mal "Jenseits des Tweed", wo Theodor Fontane seine Reise durch England und Schottland anno 1858 beschreibt. Die Vortragsreihe Architekturgeschichte ist mit "Nah dran" überschrieben. Gitarrenkurse sind für Anfänger und für Fortgeschrittene im Programm. "Tierfotografie - Tierpark Weilburg" und "Heimwerken" für Frauen sind weitere Angebote im neuen Semster.

Sprachen

Allein in Weilburg gibt es 30 Sprachkurse. Den Schwerpunkt bilden die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, wo es jeweils mehrere Anfänger- und Konversationskurse gibt. Bei den "selteneren Sprachen" gibt es Anfängerkurse in Arabisch, Chinesisch, Russisch und Portugiesisch. Zahlreiche Deutschkurse arbeiten auf eine externe Prüfung hin und können bei der Einbürgerung nützlich sein.

EDV, Arbeit und Beruf

Die Office-Produkte von Microsoft können Interessenten näher kennenlernen in speziellen Kursen oder bei zwei Bildungsurlauben. Mit dabei ist aber auch "Spiele programmieren - Ein Kinderkurs" in den Osterferien.

"Der gute Ton am Telefon" ist wichtig für beide Gesprächspartner. Wie man eine "Online-Bewerbung" ansprechend und informativ gestaltet, erfährt man ebenso. Der Xpert-Kurs heißt "Lohn und Gehalt".

Programme und Anmeldung

Die neuen VHS-Programmhefte liegen in Bäckereien, Metzgereien, Filialen der Banken und Sparkassen, Buchhandlungen und den vhs-Geschäftsstellen aus.

Im Internet ist das neue Programm auf www.vhs-limburg-weilburg.de abrufbar. Telefonische Beratungen sowie Anmeldungen sind bei der Kreisvolkshochschule per Telefon 0 64 31-9 11 60 und 0 64 71-21 25 möglich.