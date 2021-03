Vom virtuellen Klassenraum in die Backstube

Jacqueline Kaziczka und Stefan Simon profitieren vom virtuellen Klassenzimmer des Projekts "Frau und Beruf - virtuell wiedereinsteigen". Foto: Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar

HADAMAR/WALDBRUNN-ELLAR - Mit einem speziellen Programm will das Arbeitsamt Frauen wieder in den Job holen. Bei Jacqueline Kaziczka aus Hadamar hat das so gut funktioniert, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen konnte.

Jacqueline Kaziczka ist Mutter von vier Kindern; die beiden jüngsten sind zwei und drei Jahre alt. Weil auch ihr Ehemann berufstätig ist, erschien der gewünschte berufliche Wiedereinstieg lange Zeit unerreichbar. "Frauen in ähnlicher Situation verschieben Berufsrückkehr oft um Jahre", berichtet Ralf Fischer, Sprecher der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar. Manche würden es auch gar nicht mehr schaffen, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.

Die persönlichen Folgen reichen von Selbstzweifeln über Frustration bis zu Resignation. Wirtschaftlich könnten sie zu erheblicher Abhängigkeit und nicht selten zu Altersarmut führen. Jacqueline Kaziczka hatte zu Beginn des vorigen Jahres vom Projekt "Frau und Beruf - virtuell wiedereinsteigen" gehört, welches das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft (BWHW) im Auftrag der Limburger Agentur für Arbeit umsetzt.

Das Angebot umfasst verschiedene Coachings in Kleingruppen und Einzelsitzungen, die mit Ausnahme einiger weniger Präsenztage online im virtuellen Klassenzimmer stattfinden. So können Mütter mit kleinen Kindern ebenso teilnehmen wie Hausfrauen, die zu Hause Angehörige betreuen.

Um jeder Frau die Teilnahme zu ermöglichen, stattet das BWHW jede Teilnehmerin mit einem Laptop, einem Headset und - sofern nötig - mit einem LTE-Stick aus. Auf diese Weise können auch Interessentinnen aus ländlichen Regionen problemlos teilnehmen.

Die heute 38-jährige Jacqueline Kaziczka aus Hadamar stieg im März 2020 in das Projekt ein. Elvira Bauer-Wirtz vom BWHW erklärt, dass zunächst häufig das Selbstvertrauen der Frauen aufgebaut oder gestärkt werden müsse. Zudem heiße es, die individuellen Bewerbungsstrategien auf Person und Zielberuf auszurichten. Schnell stellte sich heraus, dass die gelernte Industriekauffrau eine begeisterte Hobbybäckerin ist. Die Bewerbung bei der Bäckerei Simon in Waldbrunn-Ellar führte bereits nach drei Tagen zu einem Praktikum. Im September wurde dann der Arbeitsvertrag als Konditorin unterzeichnet.

Für Stefan Simon entwickelte sich die Zusammenarbeit mit der gebürtigen Sächsin zu einer Win-Win-Situation: "Ehrlich gesagt, war ich vor dem Praktikumsbeginn eher skeptisch", erinnert sich der Inhaber des 150 Mitarbeiter zählenden Unternehmens. "Das hat sich aber schnell geändert. Fachlich arbeite Jacqueline - obwohl sie keine einschlägige Ausbildung hat - auf einem extrem hohen Niveau. Sie habe Talent, sei flexibel und mache ihre Arbeit ausgesprochen liebevoll."

Das Konzept des Projekts "Frau und Beruf - virtuell wiedereinsteigen" geht nach Fischers Angaben auf. Von März 2020 bis heute nahmen 23 Frauen teil. Bereits elf Teilnehmerinnen konnten eine Beschäftigung aufnehmen und so ins Berufsleben zurückkehren. Zwei weitere stehen kurz davor, einen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen.