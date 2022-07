Vom Waldsofa aus über ganz Weilburg schauen

Jetzt teilen:

Bequem eine Rast einlegen und in einer ganz entspannten Körperhaltung dabei das wunderschöne Panorama der Weilburger Altstadt genießen: Ein "Waldsofa" neben dem Kranenturm am Kanapee ist nun eingeweiht worden. Eine Schülergruppe der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg hatte das Projekt erfolgreich umgesetzt. Eine der von der Stadt Weilburg bestellten Liegen steht nun dort, der Bauhof hatte die Liegemöglichkeit aufgestellt. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) lobte das Projekt; ein weiteres "Sofa" werde noch im Naherholungsgebiet "Klein Nizza" in Weilburg an der Lahn geplant. Johannes Hanisch bedankte sich bei Lehrern, Schülern, den ausführenden Firmen Rathschlag und Schäfer sowie dem Bauhof dafür, dass ein Sockel die Liege auf eine Höhe bringe, bei er man den Stadtblick genießen könne. Foto: Mika Beuster